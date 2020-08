Große Paketdienstleister stellen heute keine Pakete zu

Photo : YONHAP News

Vier Große Paketdienstleister in Südkorea werden heute keine Pakete zustellen. Den Paketzustellern soll mit dem freien Tag ein langes Wochenende ermöglicht werden.Den sogenannten "Tag der Erfrischung für die Paketzusteller" feiern CJ Logistics, Lotte Global Logistics, Hanjin Transportation und Logen.Die Paketdienste werden am Montag wieder aufgenommen, es kann jedoch wegen der Pause am Freitag zu Verzögerungen kommen.Das Komitee für Paketdienste des Logistikverbandes Korea Integrate Logistics Association hatte zuvor beschlossen, den 14. August zum "Tag der Erfrischung für die Paketzusteller" zu bestimmen. Die Paketdienstleister haben sich in dieser Organisation zusammengeschlossen.