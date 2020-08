Landesweiter Ärztestreik in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist heute ein landesweiter Ärztestreik geplant.Die Mediziner protestieren gegen Pläne der Regierung, die Zahl der Studienplätze im Fach Medizin zu erhöhen.Die Vereinigung der koreanischen Mediziner (KMA) teilte mit, dass sich Ärzte im Praktikum, Ärzte in der Facharztausbildung und fest angestellte Ärzte der Universitätskliniken an der eintägigen Arbeitsniederlegung beteiligen würden. Auch niedergelassene Ärzte wollten sich den Protesten anschließen.Jedoch würden in den Notaufnahmen, auf den Intensivstationen und in den Geburtskliniken weiterhin Ärtzinnen und Ärzte arbeiten.Die Vereinigung will um 15 Uhr in Seoul eine Demonstration veranstalten. Ähnliche Kundgebungen sind in den Großstädten Busan, Daegu, Gwangju und Daejeon geplant.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums würden Ärztinnen und Ärzte von etwa 25 Prozent der rund 34.000 Kliniken und Praxen im Land die Arbeit niederlegen.Das Ministerium will die Bevölkerung in seinem Internetauftritt darüber informieren, welche Krankenhäuser geöffnet sind. Auch die nationale Krankenversicherung und die Kommunalverwaltungen werden entsprechende Informationen für die Bürger publik machen.