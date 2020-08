Sons 70-Meter-Solo zum Tor der Saison der Premier League gekürt

Photo : YONHAP News

Son Heung-min hat für sein spektakuläres Tor nach einem 70-Meter-Sololauf den Preis des Tors der Saison der Premier League gewonnen.Das Sekretariat der englischen Premier League (EPL) gab am Donnerstag auf der Webseite bekannt, dass Son der Gewinner des Preises Budwiser Goal of the Season 2019/20 sei.Das Sekretariat hatte am 8. August neun Nominierungen für den Preis bekannt gegeben. Die Entscheidung wurde auf der Grundlage einer Fanabstimmung und von Meinungen einer Expertengruppe gefällt.Der Angreifer von Tottenham Hotspur hatte im Spiel gegen FC Burnely am 7. Dezember in der 32. Minute ein grandioses Solo über 70 Meter hingelegt. Son hatte dabei sechs Gegenspieler ausgespielt.Der Treffer wurde auch vom britischen Sender BBC und dem Sportportal „The Athletic“ zum Tor des Jahres gekürt.