BTS kündigen Konzert im Oktober an

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe BTS will erstmals nach einem Jahr ein Konzert vor Fans geben.Ihre Agentur Big Hit Entertainment gab am Donnerstag bekannt, dass „BTS Map of the Soul ON:E“ am 11. und 12. Oktober in Seoul stattfinden werde.Die Konzerte werden gleichzeitig online gestreamt. Zur Eindämmung von Covid-19 wird vor Ort nur ein Teil der Sitzplätze belegt.Die Boyband war zuletzt bei der letzten Show der Tournee „Love Yourself: Speak Yourself“ im vergangenen Oktober in Seoul persönlich vor Fans aufgetreten. Sie veröffentlichte im Februar das Album „Map of the Soul: 7“ und wollte im Mai eine Welttournee starten. Die Tournee wurde jedoch angesichts der Covid-19-Ausbreitung abgesagt.