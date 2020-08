US-Außenminister übermittelt Glückwünsche zum Jahrestag der Befreiung

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag Glückwünsche zum Tag der Befreiung am 15. August übermittelt.Im Namen der Regierung der USA und der amerikanischen Bevölkerung richte er die besten Grüße an Südkorea und die Koreaner überall in der Welt zu ihrem Nationalfeiertag aus, teilte Pompeo in einer Presseerklärung mit.Die nachhaltige Stärke der bilateralen Allianz sei eine Triebfeder für Fortschritte bei Demokratie, Wohlstand und Freiheit in der indo-pazifischen Region und weltweit.Die USA schätzten die geteilten Werte, Verbindungen zwischen den Menschen beider Länder und lange Freundschaft. Diese vervollständigten das enge Verhältnis der beiden Staaten und bildeten die Grundlage für ihre Zusammenarbeit bei der Beschäftigung mit globalen Herausforderungen, hieß es weiter.2018 hatte Pompeo in einer ähnlichen Mitteilung auch die Zusammenarbeit für das Erreichen des Ziels einer vollständigen und nachweislichen Denuklearisierung Nordkoreas erwähnt. In der letztjährigen und diesjährigen Glückwunschbotschaft ging er auf die Atomfrage jedoch nicht ein.