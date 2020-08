Wochenende bringt erneut viel Regen

Photo : YONHAP News

Das Wochenende bringt in Südkorea erneut viel Regen.Besonders die zentralen Regionen werden von Starkregen betroffen sein.In den nördlichen Gebieten der Seoul umschließenden Gyeonggi-Provinz und der nördlich gelegenen Gangwon-Provinz wird am Freitagmorgen Regen einsetzen. Nach einer kurzen Regenpause wird es in Seoul und anderen zentralen Landesteilen Regen geben.Das Wetteramt KMA sagte voraus, dass zwischen Freitag und Samstag in Seoul, Gyeonggi und dem Westen von Gangwon sowie im Norden der Chungcheong-Provinzen 100 bis 200 Millimeter Regen niedergehen. In anderen Gebieten dieser Regionen solle es mehr als 300 Millimeter Regen geben.Auch im Osten der Gwangwon-Provinz und in südlichen Gebieten der Chungcheong-Provinzen und im Norden der Nord-Gyeongsang-Provinz wird es regnen. Dort wird mit 20 bis 80 Millimeter gerechnet.Laut der Voraussage soll der Regen bis Sonntagmorgen andauern.