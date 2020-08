Ministerpräsident bedauert Ärztestreik

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat es bedauert, dass Ärzte heute landesweit in den Streik getreten sind.Er finde es sehr bedauerlich, dass Ärzte den wiederholten Dialogvorschlag der Regierung verweigert und zum kollektiven Handeln gegriffen hätten, sagte Chung bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19.Man erinnere sich zwar an das Engagement und die Aufopferung von Ärzten, die für die Corona-Bewältigung vor Ort bitterlich gekämpft hätten. Die kollektive Arbeitsniederlegung eines Teils der Ärzte werde jedoch den Bürgern nur Schmerzen bereiten, hieß es.Die Regierung sei bereit, offen und aufrichtig mit medizinischen Kreisen zu kommunizieren. Er hoffe, dass sich die Ärztekammer statt kollektiv zu handeln für eine Problemlösung durch Dialog einsetze, betonte er.Zugleich forderte der Premier die zuständigen Ministerien wie das Gesundheitsministerium und die Kommunalverwaltungen auf, Maßnahmen für die Notfallbehandlung planmäßig umzusetzen, damit kein Vakuum in der medizinischen Versorgung entstehe.Chung äußerte auch Besorgnis darüber, dass einige Organisationen am Samstag Kundgebungen veranstalten wollen. Die Versammlungsfreiheit müsse zwar beachtet werden. Mit Rücksicht auf die Sicherheit und Gesundheit der Bürger sollte die Stadt Seoul trotzdem strikt reagieren.