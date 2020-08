Kultur Film „Deliver Us from Evil“ in 56 Länder verkauft

Der koreanische Film „Deliver Us from Evil“ ist in mehr als 50 Länder verkauft worden.



Laut dem Filmverleih CJ Entertainment wurde der Streifen noch vor dem Kinostart in 56 Länder und Gebiete verkauft, darunter die USA, Deutschland, Taiwan, Hongkong und Japan.



Der Action-Thriller kam am 12. August in Taiwan in die Kinos.



Seit dem Kinostart in Südkorea am 5. August bleibt der Film von Regisseur Hong Won-chang Spitzenreiter beim Kartenverkauf. Bisher haben sich 2,7 Millionen Zuschauer den Actionfilm mit Lee Jung-jae und Hwang Jung-min in den Hauptrollen angesehen.