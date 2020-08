Wirtschaft Finanzministerium spricht von Verbesserung der Binnennachfrage

Die Regierung sieht Anzeichen für eine Erholung der Binnennachfrage, wenngleich die Realwirtschaft wegen Covid-19 und dem Dauerregen noch immer mit Ungewissheiten konfrontiert sei.



Auch der Abschwung beim Export und der Produktion schwäche sich einigermaßen ab, schrieb das Finanzministerium in seinem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht zum wirtschaftlichen Trend.



Alle Indizes hinsichtlich der Produktion und Ausgaben seien im Juni gestiegen. Der Exportrückgang im Juli habe sich verglichen mit dem Vormonat verlangsamt, hieß es.



Die gesamte Industrieproduktion wuchs im Juni um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Exportvolumen schrumpfte im Juli um sieben Prozent. Somit ging es zwar den fünften Monat in Folge abwärts, der Rückgang fiel jedoch erstmals seit vier Monaten einstellig aus.



Demnach hellten sich sowohl die Verbraucherstimmung als auch die Unternehmerstimmung im Juli auf.



Das Ministerium sprach aber auch von der weiterhin bestehenden Sorge, dass sich eine globale Konjunkturerholung infolge der anhaltenden weltweiten Corona-Ausbreitung und eskalierender Konflikte zwischen führenden Ländern weiter verzögern könnte.