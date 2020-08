Premier fordert Überprüfung schärferer Corona-Maßnahmen in Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Angesichts eines Anstiegs der Corona-Fallzahlen in der Hauptstadtregion im Zusammenhang mit Infektionsherden hat Ministerpräsident Chung Sye-kyun gefordert, wieder strengere Maßnahmen zu prüfen.Chung verlangte bei einer Dringlichkeitssitzung der zuständigen Minister am Freitag, dass die Stadt Seoul und die Provinz Gyeonggi zügig Gegenmaßnahmen überprüfen sollten, die einer Anhebung der sozialen Distanzierung auf Stufe 2 entsprächen.Die Zahl der täglichen lokalen Infektionen habe am Donnerstag den höchsten Stand seit etwa vier Monaten erreicht. In der dicht bevölkerten Hauptstadtregion steige die Zahl der bestätigten Infizierten deutlich an, daher bestehe ein großes Risiko einer lokalen Ausbreitung, sagte er.Er glaube, dass auch kommunale Verwaltungen, in denen es viele Infizierte gebe, ihrerseits über Maßnahmen zur Eindämmung nachdenken sollten. Hierzu könnten auch Verwaltungsanordnungen zählen, betonte er.Der Premierminister wies außerdem darauf hin, dass die Ärztekammer am Freitagnachmittag und weitere Organisationen am Samstag, dem Unabhängigkeitstag, große Kundgebungen veranstalten wollen. Die Stadt Seoul und die Polizei sollten die Kundgebungen verbieten und gegen illegale Handlungen gemäß Gesetz und Prinzipien strikt vorgehen, ordnete er an.Die Feiertage bis Montag stellten einen kritischen Punkt für die Verhinderung einer Ausbreitung von Covid-19 dar, betonte Chung weiter. Er forderte die Seuchenkontrollbehörde und zuständige Ministerien auf, sich mit großer Entschlossenheit für die Eindämmung in der Hauptstadtregion einsetzen.