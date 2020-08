Politik Seoul will trotz Nordkoreas Weigerungshaltung weiter humanitäre Hilfe anbieten

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat trotz einer ablehnenden Äußerung Nordkoreas die Position bekräftigt, die humanitäre Zusammenarbeit konsequent umzusetzen.



Die Regierung vertrete die Position, die humanitäre Kooperation in nicht-politischen Bereichen wie Naturkatastrophen konsequent voranzutreiben, sagte die stellvertretende Ministeriumssprecherin Cho Hye-sil am Freitag.



Man habe bereits gesagt, dass in Bezug auf die Flutschäden in Nordkorea die Situation beobachtet werde. Diese Position bleibe unverändert, hieß es.



Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA hatte Machthaber Kim Jong-un am Donnerstag bei Diskussionen über Maßnahmen wegen Hochwasserschäden in einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei de facto angeordnet, Hilfe von außen abzulehnen.



Die Verschlechterung der weltweiten Corona-Lage erfordere es, jegliche Hilfe von außen im Zusammenhang mit Hochwasserschäden nicht zu erlauben, die Grenzen noch fester zu schließen und die Seucheneindämmung noch strikter durchzuführen, habe Kim betont.