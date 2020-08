Zustimmungswert für Präsident Moon auf Rekordtief gefallen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt 2017 gefallen.In einer Umfrage von Dienstag bis Donnerstag hätten 39 Prozent der Befragten die Amtsführung des Staatschefs positiv bewertet, teilte Gallup Korea heute mit. Die Quote sei um fünf Prozentpunkte verglichen mit der Vorwoche niedriger.Der Anteil der Befragten, die von einer schlechten Arbeit sprachen, stieg dagegen um sieben Prozentpunkte auf 53 Prozent an. Das entspricht dem bisher höchsten Stand.Die Quote der positiv Gesinnten ist so niedrig und die der negativ Gesinnten so hoch wie in der dritten Oktoberwoche letzten Jahres, als der damalige Justizminister Cho Kuk inmitten der Kontroverse um Korruptionsvorwürfe gegen seine Familie zurücktrat.Unter den Parteien verlor die regierende Minjoo-Partei Koreas vier Prozentpunkte auf 33 Prozent. Die Partei für Zukunft und Integration verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 27 Prozent. Mit sechs Prozentpunkten wurde der geringste Abstand zwischen beiden Lagern verbucht, seit 2016 der Korruptionsskandal um die damalige Präsidentin Park Geun-hye das Land erschütterte.Befragt wurden landesweit 1.001 über 18-Jährige. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.