Nationales Gyeonggi verhängt Versammlungsbeschränkungen für alle religiösen Einrichtungen

Die Provinz Gyeonggi hat angesichts der Gefahr einer zweiten Welle von Covid-19 Versammlungsbeschränkungen für alle dortigen religiösen Einrichtungen verhängt.



Die entsprechende administrative Verordnung gab Gouverneur Lee Jae-myung auf einer Online-Pressekonferenz am Freitag bekannt. Die Beschränkungen gelten ab Samstag für zwei Wochen.



Begründet wurde die Entscheidung mit Clusterinfektionen infolge wiederholter Verstöße gegen die Corona-Regeln bei Treffen und Aktivitäten von Gläubigen.



In Gyeonggi wurden allein am Donnerstag 47 Corona-Neuinfektionen bestätigt, darunter bei Mitgliedern einer Kirche, die sich zu einem Infektionsherd entwickelte. Das ist die höchste tägliche Fallzahl seit dem Corona-Ausbruch in der Provinz am 16. Januar.



Laut einem Beamten der Provinzverwaltung wurden vom 27. Juli bis 13. August 210 Infektionsfälle in Gyeonggi gemeldet. 78 Infektionen, damit 37 Prozent aller Fälle, wiesen einen Zusammenhang mit religiösen Einrichtungen auf.



Gemäß der Verordnung sollen neun Maßnahmen eingehalten werden, darunter das Verbot von Treffen oder Veranstaltungen außer den regelmäßigen Gottesdiensten sowie die Maskenpflicht.



Im Falle eines Verstoßes wird ein Versammlungsverbot verhängt. Auch droht ein Bußgeld von bis zu drei Millionen Won.