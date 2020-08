Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Freitag eine neuntägige Rally beendet.Wegen Gewinnmitnahmen verlor der Index 1,23 Prozent auf 2.407,49 Zähler.Die Börsen könnten auch dann eine Verschnaufpause einlegen, wenn die Liquidität hoch sei, sagte Lee Jae-man von Hana Financial Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.