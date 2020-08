166 neue Coronafälle in Südkorea - höchste täglich gemeldete Fallzahl seit fünf Monaten

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Samstag 166 neue Coronafälle gemeldet worden.Es war die höchste täglich gemeldete Fallzahl seit dem 11. März.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) handele es sich in 155 Fällen um lokale Infektionen. Bislang hätten sich damit 15.039 Menschen in Südkorea nachweislich mit dem Covid-19-Erreger infiziert.Am Freitag waren 103 Fälle gemeldet worden.Aufgrund des zuletzt starken Anstiegs der Fallzahlen warnten die KCDC, dass die Lockerung der Abstandsregeln rückgängig gemacht werden könnte, sollte der Aufwärtstrend anhalten.Die Regierung hatte bereits am Freitag angekündigt, eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen für Seoul und die benachbarten Regionen erwägen zu können.Neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit wurden nicht gemeldet. Die Zahl der Todesopfer liegt damit weiterhin bei 305, die Sterberate bei 2,03 Prozent.