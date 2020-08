Nationales Regierung will Diskussionsgremium für Delfine in Aquarien einsetzen

Die Regierung will angesichts einer Reihe plötzlicher Todesfälle von Delfinen in Aquarien Maßnahmen treffen.



Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, ab dem morgigen Dienstag die Lebensbedingungen der Delfine in Aquarien unter die Lupe zu nehmen. Von 22 landesweit registrierten Aquarien würden sieben Einrichtungen, die Waltiere besitzen, Kontrollen unterzogen.



Das Kontrollteam wird aus Experten des Ministeriums, der zuständigen kommunalen Verwaltungen sowie des Walforschungszentrums im Nationalinstitut für Fischereiwissenschaft bestehen. Das Team wird unter anderem die Wasserqualität und die Futterversorgung kontrollieren.



Das Ministerium will zudem ein Diskussionsgremium für die Wohlfahrt von Delfinen in Aquarien bilden, an dem sich die betreffenden Aquarien und Tierschutzorganisationen beteiligen. Das Ressort will bis Jahresende einen ersten Masterplan für die Verwaltung der Aquarien erstellen.