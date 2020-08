Südkorea und USA beginnen gemeinsame Militärübung am Dienstag

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA beginnen am morgigen Dienstag eine gemeinsame Militärübung.Die ursprünglich geplante Überprüfung der Fähigkeiten für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea wurde jedoch de facto aufs nächste Mal verschoben.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte am Sonntag mit, dass beide Länder beschlossen hätten, die Stabsrahmenübung vom 18. bis 28. August abzuhalten. Die Entscheidung sei unter der Berücksichtigung verschiedener Bedingungen wie der Covid-19-Lage gefällt worden.Südkorea und die USA hatten in der Vorwoche die viertägige Vorübung Crisis Management Staff Training (CMST) abgehalten und wollten ursprünglich am gestrigen Sonntag die Stabsrahmenübung starten. Der Beginn wurde jedoch verschoben, nachdem ein Heereskader, der an der Übung teilnehmen wollte, positiv auf Covid-19 getestet worden war.Die Übung wird angesichts der Coronavirus-Pandemie in einem deutlich reduzierten Umfang stattfinden. Wie verlautete, würden nicht nur viel weniger US-Soldaten aus Übersee daran teilnehmen, sondern auch die Zahl der zu mobilisierenden südkoreanischen Soldaten werde schrumpfen. Wegen der verringerten Teilnehmerzahl werde die Übung in den Nachtstunden de facto ausfallen.