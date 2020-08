Wirtschaft Prognose: Arbeitslosenquote in Südkorea erreicht dieses Jahr 4,1 Prozent – Geringster Anstieg in G20

Laut einer Prognose wird die Arbeitslosenquote in Südkorea dieses Jahr 4,1 Prozent erreichen.



Diese Prognose stellten das Koreanische Zentrum für Internationale Finanzen und Bloomberg Intelligence, eine Bloomberg unterstellte Forschungsinstitution.



Die Prognose ist 0,47 Prozentpunkte höher als die Arbeitslosigkeit in Südkorea im vergangenen Jahr, die 3,7 Prozent betrug.



Damit wird Südkorea unter den Ländern der G20, die zum Vergleich gezogen werden konnten, den geringsten Anstieg der Arbeitslosenquote verbuchen.



Den zweitgeringsten Anstieg werden China und Japan mit 0,6 Prozentpunkten verzeichnen. Die Arbeitslosenquote in der Volksrepublik werde von 3,6 auf 4,2 Prozent steigen, die in Japan von 2,4 auf drei Prozent.



Italien wird einen Anstieg von 1,0 Prozentpunkten verbuchen, gefolgt von Deutschland mit 1,1 Prozentpunkten, Russland mit 1,2 Prozentpunkten und Frankreich mit 1,4 Prozentpunkten.



Nach Angaben des Statistikamtes kletterte die Arbeitslosenquote in Südkorea im Juli um 0,1 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf vier Prozent, den höchsten Juli-Stand seit 2000.