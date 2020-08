Premier warnt vor weiterer Ausbreitung von Covid-19 im Zusammenhang mit Kirchen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat Besorgnis über eine weitere Ausbreitung von Covid-19 im Zusammenhang mit Kirchen in der Hauptstadtregion geäußert.In den letzten Tagen kam es in der Hauptstadt Seoul und der Umgebung zu einem starken Anstieg bei den Corona-Fallzahlen, was hauptsächlich mit einigen Kirchen in Verbindung gebracht wird.Es gebe Hinweise, dass einige Kirchenmitglieder, die auf Covid-19 getestet werden sollten, an der Kundgebung am Unabhängigkeitstag teilgenommen hätten, sagte Chung bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Montag. Die Mitglieder und Besucher der betreffenden Kirchen sowie Kontaktpersonen sollten sofort Teststationen aufsuchen, um getestet zu werden, bat Chung.Chung forderte zudem die betreffenden Kirchen auf, genaue Informationen über die Besucher weiterzugeben. Einige Kirchen hätten ungenaue Besucherlisten eingereicht, was Schwierigkeiten bei der Feststellung der Identität bereite.Der Premierminister warnte, dass es zur Knappheit an Krankenbetten so wie früher in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang kommen könnte, sollte sich der aktuelle Anstieg der Corona-Fallzahlen fortsetzen. Er bat neben Maßnahmen der Regierung und der kommunalen Verwaltungen auch den zivilen Sektor um aktive Kooperation.Chung warnte auch vor weiteren angekündigten Streiks von Ärzten aus Protest gegen Pläne der Regierung, zusätzlich Studienplätze im Fach Medizin zu schaffen. Die Ärztekammer sollte durch aufrichtigen Dialog mit der Regierung nach einer Problemlösung streben, bevor sie zu kollektivem Handeln greife, forderte er.