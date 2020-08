Politik Ausländische Viruspatienten müssen für Behandlungskosten teilweise selbst aufkommen

Neue Coronavirus-Patienten aus dem Ausland müssen sich ab Montag an den Behandlungskosten teilweise beteiligen. Der Verstoß gegen lokale Vorschriften verpflichtet dazu, die Rechnung vollständig selbst zu bezahlen.



Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, würden ausländische COVID-19-Patienten dazu aufgefordert werden, die Kosten für die medizinischen Leistungen zu übernehmen, wenn festgestellt wird, dass sie gegen die Quarantäneregeln verstoßen haben.



Ab dem 24. August wird das Land Ausländern unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gegenseitigkeit in den diplomatischen Beziehungen einen gewissen Betrag in Rechnung stellen, so die Behörden.



Südkorea hat bislang allen hier gemeldeten COVID-19-Patienten, einschließlich Ausländern, kostenlose medizinische Dienstleistungen angeboten.



Das Land wird weiterhin alle Kosten für Ausländer, die hier mit dem Virus infiziert sind, wegen der Eindämmung der öffentlichen Ausbreitung übernehmen.



Ausländer, die bei der öffentlichen Krankenversicherung des Landes angemeldet sind, haben Anspruch auf staatliche Unterstützung.