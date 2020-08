Politik Nächtliche Führungen durch den Gyeongbok-Palast ab September

Ab nächstem Monat wird es nächtliche Führungen durch den Gyeongbok-Palast geben, teilte die Behörde für kulturelles Erbe am Montag mit.



Die spezielle Nachttour im Gyeongbok-Palast beginnt am 2. September und läuft nach Angaben der Kulturerbeverwaltung (CHA) bis zum 4. Dezember.



Täglich können insgesamt 4.500 Besucher an der nächtlichen Führung teilnehmen. Tickets im Wert von 3.000 Won (ca. 2,14 Euro) pro Person können ab nächstem Freitag auf dem Online-Portal Naver (https://booking.naver.com) erworben werden.



Wegen anhaltender Cluster-Infektionen mit COVID-19 in Seoul und Umgebung hatte die Verwaltung seit Ende Mai monatelang fast alle Führungen und kulturelle Veranstaltungen in königlichen Palästen ausgesetzt.



Seit dem 22. Juli sind die Tore der königlichen Stätten für einzelne Führungen wieder geöffnet.