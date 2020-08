Südkorea meldet 197 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag fast 200 Coronavirus-Neuinfektionen bestätigt worden.Damit war die Zahl der Neuinfektionen den vierten Tag in Folge dreistellig, obwohl die Zahl verglichen mit dem Vortag schrumpfte. Am Samstag waren 279 Neuinfektionen bestätigt worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention am Montag wurden mit Stand 0 Uhr innerhalb von 24 Stunden 197 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Bisher seien insgesamt 15.515 Coronavirus-Infizierte im Land nachgewiesen worden.Es gab 188 lokale Infektionen, während neun Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die lokalen Infektionen sind auf die Hauptstadtregion konzentriert. Seoul meldete 89 Fälle, die umliegende Provinz Gyeonggi 67.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bleibt unverändert bei 305.