Politik Hitzewelle am Ende der Monsunzeit erfasst Südkorea

Am Montag wurde für die meisten Teile Südkoreas eine Hitzewarnung ausgegeben, nachdem die Temperaturen nach der längsten gemessenen Monsunzeit stark angestiegen sind.



Hitzewarnungen und Alarmmeldungen wurden für Gebiete in Daejeon, Gwangju und Busan ausgegeben, in denen die Lufttemperatur voraussichtlich zwei oder mehr Tage lang 35 Grad überschreiten wird. In Seoul wird eine Lufttemperatur von über 33 Grad für zwei oder mehr Tage erwartet.



Laut Prognose der koreanischen Meteorologiebehörde (KMA) kommt es zu einem Anstieg der Tagestemperaturen auf über 33 Grad, wobei das Quecksilber in den östlichen Küstengebieten und im Süden des Landes, einschließlich der Ferieninsel Jeju, auf über 35 Grad klettert.



Die Hitzewelle folgt auf der laut KMA längsten Monsunzeit Südkoreas. Die diesjährige Regenzeit begann am 24. Juni und dauerte im zentralen Teil des Landes 54 Tage, ein neuer Rekord nach einer 49-tägigen Serie im Jahr 2013.