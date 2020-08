Außerordentliche Sitzung der Nationalversammlung am Dienstag

Photo : YONHAP News

Am Dienstag kommt die Nationalversammlung zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um über die Finanzregelung der Regierung zu beraten.Dazu werden die ständigen parlamentarischen Ausschüsse bis Freitag eine vorläufige Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben der Regierung sowie der Ausführung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2019 durchführen.Das Parlament wird dann am kommenden Montag und Dienstag eine Interpellationssitzung über die Politik der Regierung zur Überprüfung der Finanzen von 2019 abhalten, über die auf einer parlamentarischen Plenarsitzung am 4. September abgestimmt wird.Die Parlamentssitzung im August, die bis Ende des Monats andauern wird, dient im Wesentlichen der Überprüfung der Finanzen. Es wird jedoch ein heftiger politischer Kampf zwischen rivalisierenden Parteien in wichtigen Fragen erwartet, darunter ein geplantes unabhängiges Untersuchungsgremium, Immobilienpolitik und ein viertes zusätzliches Budget.Es ist auch wahrscheinlich, dass sich die Parteien darüber streiten, ob das umstrittene Projekt zur Wiederherstellung von vier großen Flüssen während der jüngsten heftigen Regenfälle zu den Überschwemmungen beigetragen hat.