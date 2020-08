Regierung reduziert Klassengrößen in der Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Ab Dienstag kommt es zu weiteren Einschränkungen der Klassengrößen im Großraum Seoul, da die Zahl neuer Covid-19-Fälle in der Region stark ansteigt.Das Bildungsministerium plant, die verschärften Vorschriften für vier Wochen bis zum 11. September beizubehalten. Grundlage ist die Regierungsvorgabe, die Richtlinien für soziale Distanzierung in der Region um eine Stufe auf Stufe 2 anzuheben.Nach der Umstellung soll die Anzahl der Schüler in Kindergärten, Grund- und Mittelschulen in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi unter einem Drittel der Gesamtzahl liegen, eine Verschärfung der früheren Richtlinie, die sie auf zwei Drittel beschränkte. Die Oberschulen in der Region sollen das Zwei-Drittel-Niveau beibehalten.Für Schulen in anderen Regionen als der Metropolregion empfahl das Ministerium nachdrücklich, die Anzahl der Schüler bis zum 11. September bei zwei Dritteln der vollen Kapazität zu halten.Die Entscheidung fiel angesichts der jüngsten, raschen Cluster-Ausbreitung des Virus im Zusammenhang mit Kirchen im Großraum Seoul.