Südkorea und USA beginnen gemeinsame Militärübung

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Dienstag ihre gemeinsame Stabsrahmenübung begonnen.Nach der viertägigen Vorübung Crisis Management Staff Training (CMST) in der Vorwoche dauert die Hauptübung bis zum 28. August an.Die Übung findet angesichts der Covid-19-Lage in einem deutlich reduzierten Umfang statt. Beide Seiten werden parallel auch Vorbereitungen für die Übergabe der Befehlsgewalt im Kriegsfall treffen.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte bei der Bekanntgabe des Übungstermins am Sonntag mit, dass der Schwerpunkt bei der Übung auf die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft gelegt werde. Eine Probe unter Anwendung der Struktur des künftigen gemeinsamen Kommandos nach dem Transfer des Kriegskommandos werde zum Teil parallel abgehalten.Beide Seiten hatten letztes Jahr die Überprüfung der sogenannten Initital Operational Capability (IOC) des künftigen Kommandos abgeschlossen und wollten dieses Jahr die Full Operational Capability (FOC) überprüfen. Eine Überprüfung in vollem Umfang muss jedoch offenbar wegen der Covid-19-Pandemie aufs nächste Jahr verschoben werden.