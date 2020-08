Nordkorea plant Parteisitzung über Frage von entscheidender Bedeutung

Photo : YONHAP News

Berichten zufolge wird Nordkorea am Mittwoch eine Plenarsitzung der regierenden Arbeiterpartei abhalten, um ein Thema von „entscheidender Bedeutung“ zu erörtern.Die staatliche Nachrichtenagentur Korean Central News Agency (KCNA) berichtete am Dienstag, dass das Präsidium des Politbüros des Zentralkomitees der Partei am folgenden Tag eine Plenarsitzung abhalten werde.Laut KCNA werde das Treffen abgehalten, um über ein Thema von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der koreanischen Revolution und die Steigerung der Kampfeffizienz der Partei zu diskutieren und zu entscheiden. Weiter äußerte sich der Bericht nicht dazu.Das Treffen, das etwa acht Monate nach der letzten Sitzung Ende Dezember stattfindet, wird voraussichtlich Themen aus den wichtigsten Parteiversammlungen dieses Jahres erörtern und beschließen.Das geplante Treffen findet angesichts der Konfrontation Nordkoreas mit der doppelten Krise der möglichen Ausbreitung von Covid-19 und schwerer Überschwemmungen statt, während das Land sich weiter unter globalen Wirtschaftssanktionen befindet.