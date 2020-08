Künstliche Intelligenz wird als Unterrichtsfach an Oberschulen angeboten

Photo : YONHAP News

An Oberschulen in Südkorea wird künftig Künstliche Intelligenz (KI) als reguläres Fach angeboten.Das Bildungsministerium teilte am Montag mit, Änderungen des Lehrplans der Grund- und Sekundarschulen angekündigt zu haben. Demnach würden „KI Grundlagen“ und „KI Mathematik“ ab dem Schuljahr 2021 an Oberschulen als Wahlfächer eingeführt.Es ist das erste Mal, dass Fächer zur Künstlichen Intelligenz in den Lehrplan des öffentlichen Schulwesens Südkoreas aufgenommen wurden.Jede Schule wird den Bedarf an den Fächern unter ihren Schülern ermitteln und über deren Einführung entscheiden.Weil für die Herstellung und Überprüfung eines Schulbuchs gewöhnlich ein Jahr gebraucht wird, werden voraussichtlich erst im zweiten Semester im kommenden Jahr KI-Fächer angeboten, sollten alle Verfahren schnell verlaufen.