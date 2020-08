Südkoreas Ausfuhren schrumpfen im Juli um 7,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Rückgang der koreanischen Exporte hat sich im Juli verlangsamt.Nach Angaben des Zollamtes belief sich das Exportvolumen im Juli auf 42,8 Milliarden Dollar. Das sind 7,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Der Exportrückgang fiel damit um mehr als drei Prozentpunkte geringer aus als im Juni. Damals wurde ein drastischer Verlust von 10,8 Prozent verbucht.Nach dem Ausbruch von Covid-19 war das Exportvolumen um 25,5 Prozent im April und um 23,6 Prozent im Mai zurückgegangen.Nach Ländern betrachtet legten die Ausfuhren in die USA erstmals seit vier Monaten zu, und zwar um 7,7 Prozent. Gegenüber China wurde ein Zuwachs von 2,5 Prozent verbucht.Gegenüber Vietnam, der Europäischen Union, Japan und dem Nahen Osten erlitt Südkorea jedoch weiter einen Exportrückgang.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar erzielt, damit wurde den dritten Monat in Folge ein Plus verzeichnet.