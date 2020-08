Nationales Regierung fordert zügige Corona-Tests von Besuchern einer Kirche und einer Kundgebung in Seoul

Angesichts der starken Ausbreitung von Covid-19 in der Hauptstadtregion hat die Regierung gefordert, dass sich die Besucher einer Kirche in Seoul und die Teilnehmer einer Großkundgebung am Samstag zügig testen lassen.



Dabei handelt es sich um die Sarang Jeil Kirche, die im Zentrum einer Masseninfektion steht. Deren Pastor Jun Kwang-hun veranstaltete die Anti-Regierungs-Kundgebung in der Stadtmitte Seouls am Unabhängigkeitstag.



Die entsprechende Forderung stellte Gesundheitsminister Park Neung-hoo am Dienstag. Seit am 14. August mehr als 100 lokale Infektionen bestätigt worden seien, erreiche die Zahl der lokalen Fälle 713 in den letzten vier Tagen. Was jetzt am wichtigsten sei, seien schnelle Tests, sagte er.



Park warnte, dass die Masseninfektion im Zusammenhang mit der Kirche durch andere Kirchen, häufig frequentierte Einrichtungen und die Kundgebung am Unabhängigkeitstag zu sekundären und tertiären Infektionen führe. Die Besucher der Sarang Jeil Kirche und die Teilnehmer der Kundgebung sollten Kontakt mit anderen meiden und sich an die Regeln der häuslichen Quarantäne halten.



Park betonte, dass die Nichtbefolgung oder Behinderung der Maßnahmen der Seuchenkontrollbehörden eine Bedrohung der Sicherheit der Gemeinschaft darstelle. Er unterstrich erneut, dass die Regierung gemäß relevanten Gesetzen und Bestimmungen strikt dagegen vorgehen werde, um die Gesundheit der Bürger zu schützen.



Unterdessen wurden Pastor Jun Kwang-hun und seine Frau am Montag positiv auf Covid-19 getestet und im Krankenhaus isoliert.