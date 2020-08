Politik Südkorea teilt Erfahrungen mit Parlamentswahl inmitten der Corona-Krise mit Lateinamerika

Südkorea wird seine Erfahrungen mit der Abhaltung der Parlamentswahl im April inmitten der Covid-19-Pandemie mit der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) teilen.



Das erfolge in einer Videokonferenz am Mittwoch, teilten das südkoreanische Außenministerium und die Nationale Wahlkommission am Dienstag mit.



Die OAS, eine Organisation von Ländern Nord- und Südamerikas, hatte am 10. Juni die südkoreanische Regierung gebeten, entsprechende Erfahrungen weiterzugeben.



Südkorea wird in der Sitzung seine Erfahrungen des Wahlmanagements wie das System zur Seucheneindämmung für eine sichere Wahl erläutern. Dann wird eine Frage- und Antwortstunde folgen. Es wird nach Wegen gesucht, wie lateinamerikanische Staaten die Erfahrungen Südkoreas nutzen könnten.



In Lateinamerika sind große Wahlen geplant, darunter die Präsidentschaftswahl in Bolivien und ein Verfassungsreferendum in Chile im Oktober. Im April nächsten Jahres sind die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Peru vorgesehen.



Die OAS wurde im Jahr 1948 gegründet und zählt derzeit 35 Mitglieder, darunter alle 33 lateinamerikanischen Länder sowie die USA und Kanada. Südkorea ist seit 1981 ständiger Beobachter.