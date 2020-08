UN gewähren Südkoreas NGO Sanktionsausnahme für Nordkorea-Hilfsprojekt

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat einer südkoreanischen Nichtregierungsorganisation (NGO) für ein medizinisches Hilfsprojekt für Nordkorea eine Ausnahme von den Sanktionen erteilt.Einem auf seiner Webseite veröffentlichten Schreiben zufolge genehmigte der Sanktionsausschuss zu Nordkorea am 13. August das von der Organisation „Medical Aid for Children“ (MAC) beantragte Projekt zur Versorgung mit medizinischen Geräten.Geliefert werden Geräte zum Scannen der Zähne und zur Produktion von Zahnprothesen. Deren Wert wurde jedoch nicht genannt.Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 13. Februar 2021.Medical Aid for Children wurde 1997 gegründet und führt Aktionen für Kinder in Nordkorea und in der Welt auf dem Gebiet Gesundheit und Medizin durch.