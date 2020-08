Südkorea meldet 246 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind wieder mehr als 200 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden.Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen ist somit den fünften Tag in Folge dreistellig.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden am Montag 246 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land belaufe sich auf 15.761, davon 2.662 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.235 neue Fälle sind lokale Infektionen, während elf Infizierte aus dem Ausland einreisten.131 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 52 in der Provinz Gyeonggi und 18 in Incheon. In Busan wurden sieben Fälle erfasst, während jeweils sechs Fälle in Daegu und der Provinz Nord-Jeolla registriert wurden. Gwangju und die Provinz Nord-Gyeongsang meldeten jeweils drei Fälle, Ulsan und die Provinz Gangwon jeweils zwei Fälle. Auch in der Provinz Nord-Chungcheong wurde ein Ansteckungsfall bestätigt.Bei sechs der elf eingeschleppten Fälle handelt es sich um Südkoreaner, die anderen sind ausländische Staatsbürger. Sechs Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrollen erfasst.Angesichts der starken Ausbreitung in letzter Zeit stieg die Zahl der Getesteten deutlich. Derzeit warten 25.219 Personen, damit 2.255 mehr als am Vortag, auf das Testergebnis.Am Montag wurden 17 weitere Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen. Zudem verstarb ein Patient in seinen Siebzigern, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte somit auf 306.