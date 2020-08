Anteil der positiv Getesten bei Mitgliedern der Sarang Jeil Kirche erreicht 15 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Covid-19-Lage in Südkorea ist nun alarmierend.Mit Stand von 0 Uhr am heutigen Dienstag wurden innerhalb von 24 Stunden 246 Neuinfektionen bestätigt, davon 235 lokale Infektionen.In den letzten fünf Tagen wurden fast 1.000 neue Covid-19-Fälle im Land nachgewiesen.Allein im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul, einem neuen Infektionsherd, wurden bis Mitternacht auf Dienstag 383 Infektionsfälle bestätigt. Die Regierung betonte, dass der Anteil der positiv Getesteten bei den bisher getesteten Kirchenmitgliedern 15 Prozent erreiche und somit sehr hoch sei. Daher seien zügige Tests und Isolierungen erforderlich.Die Regierung hat bisher 3.200 von rund 4.000 in der vorgelegten Liste aufgezählten Kirchenmitgliedern in Quarantäne geschickt und 2.500 Personen getestet. Die restlichen 800 Menschen könnten jedoch nicht erreicht werden, hieß es.Die Regierung teilte mit, dass mit Stand 20 Uhr am Montag 85 Intensivbetten in der Hauptstadtregion frei seien. 58 Prozent der Betten seien belegt. Sie wolle in der Hauptstadtregion wieder für die Seuchenbehandlung zuständige Krankenhäuser bestimmen und die Bettenzahl aufstocken.