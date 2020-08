Hitzewellenwarnungen bei Höchstwerten von über 38 Grad

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden Hinweise und Warnungen zu Hitzewellen mit prognostizierten Tageshöchstwerten von bis zu 38 Grad Celsius ausgegeben.Nach Angaben der koreanischen Meteorologiebehörde (KMA) wurden am Dienstag eine Hitzewellenwarnung für ganz Seoul und weitere Warnungen und Hinweise für den Rest des Landes ausgegeben.Eine Hitzewellenwarnung erfolgt, wenn die fühlbare Temperatur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen voraussichtlich auf über 35 Grad Celsius ansteigt, und ein Hinweis, wenn die gefühlte Temperatur voraussichtlich bei mehr als 33 Grad liegt.Für Dienstag und Mittwoch werden Tageshöchstwerte von 31 bis 38 Grad Celsius prognostiziert.Ein Beamter der Wetteragentur sagte, ein nahendes Hochdruckgebiet aus dem nördlichen Pazifik werde in den nächsten zwei Tagen wahrscheinlich für die heißesten Tage des Jahres sorgen.