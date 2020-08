Südkorea schlägt Überarbeitung der gemeinsamen Arbeitsgruppe für Nordkorea mit den USA vor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungsminister Lee In-young hat dem führenden US-Diplomaten in Seoul vorgeschlagen, die Arbeits- und Funktionsweise der gemeinsamen Einrichtung zur Koordinierung der Nordkorea-Politik zu überarbeiten.Lee machte den Vorschlag für die sogenannte Südkorea-USA-Arbeitsgruppe am Dienstag während eines Treffens mit dem US-Botschafter in Seoul, Harry Harris. Es war seine erste Begegnung mit Harris seit der Ernennung des ehemaligen Abgeordneten der Demokratischen Partei zu seinem Posten, der die Politik Seouls gegenüber Pjöngjang im Blick hat.Lee sagte, die Arbeitsgruppe solle so angepasst und neu organisiert werden, dass die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und der Friedenspolitik auf der koreanischen Halbinsel erleichtert werde.Er argumentierte, der Schritt würde die Besorgnis lindern, dass die Einrichtung die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen blockiere, und äußerte die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Harris, um das Zeitalter dessen zu eröffnen, was er als „Arbeitsgruppe 2.0“ bezeichnete.Die Arbeitsgruppe war im November 2018 eingerichtet worden, um die Koordinierung der Nordkorea-Politik von Seoul und Washington zu unterstützen, einschließlich der innerkoreanischen Zusammenarbeit und internationaler Sanktionen gegen das Regime.Als Antwort darauf sagte Harris, dass die Alliierten gemeinsam einen nachhaltigen Frieden auf der Halbinsel, eine Veränderung der Beziehungen zu Nordkorea und eine vollständige Denuklearisierung des Nordens anstrebten.Während der US-Diplomat die Unterstützung Washingtons bei der Erörterung verwandter Fragen durch die Arbeitsgruppe bekräftigte, fügte er hinzu, er werde Lees Meinung zu dem Vorschlag anhören.