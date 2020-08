Ehemaliger Premierminister macht Virustest nach indirektem Kontakt mit Covid-19-Patienten

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Lee Nak-yon von der regierenden Demokratischen Partei führte am Dienstag einen Coronavirus-Test durch und stellte sich selbst unter Quarantäne, nachdem er indirekten Kontakt mit einem COVID-19-Patienten hatte.Lees Büro teilte am Dienstag mit, dass der frühere Premierminister am Vortag an einer CBS-Radiosendung teilgenommen und den Virustest abgelegt habe, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass ein früherer Teilnehmer dort positiv auf das Virus getestet worden sei.Lee, einer der führenden Köpfe der Partei, benutzte Berichten zufolge einen Stuhl und ein Mikrofon, die zuvor vom bestätigten Patienten benutzt worden seien, habe aber keinen direkten physischen Kontakt mit der Person gehabt.Lees Büro berichtete, dass er alle seine geplanten Veranstaltungen aussetzen und zu Hause bleiben werde, bis die Testergebnisse vorliegen.Auch der Abgeordnete Park Ju-min, ebenfalls führendes Parteimitglied, teilte mit, dass er seine geplanten Veranstaltungen bis Mittwoch Morgen absagen werde, wenn Lees Testergebnisse wahrscheinlich eintreffen werden.