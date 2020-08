Samsung führend im Weltmarkt für Fernseher im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Trotz des global geschrumpften TV-Absatzes infolge von Covid-19 im ersten Halbjahr haben südkoreanische Unternehmen gute Geschäftsergebnisse erzielt.Laut dem Marktforschungsunternehmen Omdia erreichte Samsung Electronics am Weltmarkt für Fernsehgeräte wertmäßig einen Anteil von 31,3 Prozent (12,4 Milliarden Dollar) im ersten Halbjahr. Damit ist der Konzern mit großem Vorsprung Spitzenreiter.Samsung kam auf 32,4 Prozent im Auftaktquartal und 30 Prozent im zweiten Quartal. Das Unternehmen konnte somit seit dem zweiten Quartal letzten Jahres das fünfte Quartal in Folge einen Anteil von wenigstens 30 Prozent erhalten.Am Markt für 75-Zoll-Fernseher übertraf Samsungs Anteil 50 Prozent. In Nordamerika wurden 65,5 Prozent erreicht, in Europa 54 Prozent.LG Electronics landete mit 17 Prozent Anteil (6,77 Milliarden Dollar) auf Platz zwei im Weltmarkt für Fernseher.