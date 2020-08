Regierung will bei zusätzlichen Infektionen bei Behinderung von Eindämmung Regress fordern

Photo : YONHAP News

Angesichts des rapiden Anstiegs bei den Corona-Fallzahlen in der Hauptstadtregion hat Ministerpräsident Chung Sye-kyun vor der Behinderung der Arbeit der Seuchenkontrollbehörden gewarnt.Wer Diagnosetests und epidemiologische Untersuchungen der Seuchenkontrollbehörden behindere, werde strikt zur Verantwortung gezogen werden, sagte Chung bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale. Für dadurch verursachte zusätzliche Infektionen werde die Regierung aktiv vom Regress Gebrauch machen, um die Behandlungskosten zurückerstattet zu bekommen und Schadenersatz zu fordern.Chung wies darauf hin, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus den fünften Tag in Folge dreistellig gewesen sei. Es bestehe die Gefahr einer landesweiten Ausbreitung der Infektionen im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche. Jedoch seien noch nicht alle betreffenden Menschen getestet worden, weil die Kirche keine genaue Mitgliederliste eingereicht habe.Chung forderte die Stadt Seoul auf, in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei mit rechtlichen Mitteln möglichst bald eine genaue Liste zu erstellen.In Bezug auf eine Anhebung der Regeln zur sozialen Distanzierung auf Stufe 3 hieß es, dass keine Bedingungen hierfür vorlägen. Es sei vordringlich, die Ausbreitung aufzuhalten, weil die Anhebung auf Stufe 3 dem Leben der Bürger und der Wirtschaft einen großen Schock versetzen würde.