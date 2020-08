Schweden hält Botschaft in Pjöngjang trotz Personalabwanderung geöffnet

Photo : Getty Images Bank

Schwedische Mitarbeiter haben die Botschaft des Landes in Nordkorea verlassen, die Vertretung in Pjöngjang bleibt jedoch geöffnet.Das erklärte der Sprecher des schwedischen Außenministeriums Anton Dahlquist laut der Nachrichtenagentur AP. Die Äußerung erfolgte kurz nachdem in den Medien berichtet wurde, dass die Mitarbeiter der schwedischen Botschaft wegen der Covid-19-Beschränkungsmaßnahmen Nordkorea verlassen hätten.Der Hauptgrund sei, dass Schweden seine Diplomaten, die entweder im Urlaub oder Teil einer (geplanten) Rotation seien, vorübergehend verlegt habe. Man betone, dass Schweden seine diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea aufrechterhalte, sagte er.Er fügte jedoch hinzu, dass die Situation für Diplomaten und internationale Organisationen (in Nordkorea) in letzter Zeit zunehmend schwieriger geworden sei, einschließlich Reisen und dem Empfang diplomatischer Post. Dies sei zum Teil auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen.Die schwedische Botschaft in Pjöngjang bleibe geöffnet, lokale Mitarbeiter seien dort anwesend. Ziel sei es, dass schwedische Diplomaten nach Nordkorea zurückkehren würden, hieß es weiter.Nordkorea hatte Lockdown-Maßnahmen verhängt und die Grenzen zu China dicht gemacht, um eine Ausbreitung von Covid-19 im Land zu verhindern.