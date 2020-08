Nationales 75.000 Beschäftigte öffentlicher Institutionen arbeiteten im ersten Halbjahr von Zuhause aus

Knapp 75.000 Beschäftigte öffentlicher Institutionen in Südkorea haben im ersten Halbjahr von Zuhause aus gearbeitet.



Das übertrifft das 50-Fache der entsprechenden Zahl im vergangenen Jahr. Das Ergebnis wird auf die Ausweitung der Heimarbeit angesichts der Covid-19-Pandemie seit Anfang dieses Jahres zurückgeführt.



Nach Angaben des Portals All Public Information in One (ALIO) waren insgesamt 74.681 Mitarbeiter von 363 den Ministerien unterstellten öffentlichen Institutionen im ersten Halbjahr im Homeoffice tätig.



Die Zahl liegt um das 53-Fache höher als die entsprechende Zahl für das gesamte vergangene Jahr. Damals waren es 1.408 Personen.



Damit arbeitete einer von 5,6 Angestellten der öffentlichen Institutionen, an denen insgesamt 420.108 Menschen beschäftigt sind, zuhause.