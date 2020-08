Regierung will Teilnehmer von Kundgebung in Seoul mittels Mobilfunkdaten ermitteln

Photo : KBS News

Die Regierung will angesichts der Gefahr einer Masseninfektion mit dem Coronavirus die Teilnehmer einer Großkundgebung am Samstag auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul mittels Mobilfunkdaten ermitteln.Die drei südkoreanischen Mobilfunkanbieter wollen nach Branchenangaben noch am heutigen Mittwoch Mobilfunkdaten solcher Personen an die Behörden weitergeben, deren Mobiltelefone am Samstag auf die Basisstationen in der Nähe des Gwanghwamun-Platzes zugegriffen hatten und die dort länger als 30 Minuten verweilten. Die Polizei und die Seuchenkontrollbehörden hatten am Dienstag um die Datenweitergabe gebeten.Gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Verhütung von Infektionskrankheiten kann der Gesundheitsminister oder der Leiter der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention die Weitergabe von Informationen über verdächtige Patienten fordern, falls dies für die Verhütung einer Infektionskrankheit und die Verhinderung einer Infektionsausbreitung erforderlich ist.Bis zum Dienstag wurden 457 Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul bestätigt. Ein großer Teil dieser Infizierten nahm an der Anti-Regierungs-Kundgebung am Samstag teil. Auch der Pastor der Kirche Jun Kwang-hun, der die Kundgebung veranstaltete, wurde inzwischen positiv getestet.