Präsident Moon schreibt Bürgern Kraft zur Veränderung der Welt zu

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass die Kraft zur Veränderung der Welt immer bei den Bürgern liege.Das schrieb Moon in einem SNS-Beitrag anlässlich des dritten Jubiläums der Einführung eines Online-Petitionssystems des Präsidialamtes für Bürger. Die Regierung habe ihr Bestes getan, um auf die Stimmen der Bürger zu antworten.Bisher hätten 340 Millionen Menschen die Petitionsseite besucht, und 150 Millionen Menschen hätten sich an Petitionen beteiligt. Die Petitionsseite sei eingeführt worden, damit die Regierung mit verantwortungsbewussten Antworten mit den Bürgern kommunizieren könne. Dadurch habe die Regierung jedoch mehr gelernt, sagte Moon.Auch in der Corona-Krise seien aktive Beteiligung und Kooperation der Büger sehr hilfreich gewesen. Angesichts der zunehmenden Fallzahlen in letzter Zeit sei das Land zwar an einen neuen kritischen Punkt gelangt, dies würde jedoch auch überwunden, betonte der Staatschef.