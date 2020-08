Chinas oberster Außenpolitiker besucht Freitag Südkorea

Photo : YONHAP News

Yang Jiechi, für Außenpolitik zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, wird am Freitag zu einem zweitägigen Besuch in der südkoreanischen Stadt Busan erwartet.Der Besuch erfolge auf Einladung des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas, Suh Hoon. Suh und Yang würden am Samstag zu Gesprächen zusammenkommen, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, am Mittwoch mit.Es wäre Yangs erster Besuch in Südkorea seit mehr als zwei Jahren. Zuletzt hatte er im Juli 2018 das Land besucht. Seine anstehende Visite wird die erste Südkorea-Reise eines hochrangigen Beamten Chinas seit der Ausbreitung von Covid-19 sein.Suh und Yang würden Meinungen über die bilateralen Beziehungen einschließlich der Kooperation im Kampf gegen Covid-19 und des Austauschs auf hochrangiger Ebene sowie über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse wie die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die globale Situation austauschen, so der Sprecher.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte, er gehe davon aus, dass ein Südkorea-Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping oben auf der Tagesordnung stehen würde.