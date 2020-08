Smarte Schulen: Bildungsministerium will 2.800 alte Schulgebäude ausbessern

Das Bildungsministerium hat am Dienstag detaillierte Pläne für die Umsetzung des Projekts „Green Smart School“ vorgelegt.Die Förderung grüner smarter Schulen zählt zu den zehn wichtigsten Aufgaben der koreanischen Version des New Deal, die die Regierung vorantreibt. Im Mittelpunkt stehen die Umgestaltung veralteter Schuleinrichtungen in digitalbasierte und umweltfreundliche, hochmoderne Schulen sowie die Schaffung von Bedingungen für die Kombination von Online- und Offline-Unterricht.Für das Projekt werden bis 2025 insgesamt 18,5 Billionen Won (15,6 Milliarden Dollar) eingesetzt, darunter 5,5 Billionen Won aus der Staatskasse und 13 Billionen Won aus der Kasse der lokalen Verwaltungen. Landesweit sollen 2.835 alte Schulgebäude verbessert werden.Als Grundrichtung des Projekts wurden digitalbasierte, smarte Klassenzimmer vorgelegt, in denen zukunftsgerichtetes Lehren und Lernen möglich ist.In den jeweiligen Schulen und Klassen werden hochmoderne, digitale Grundlagen geschaffen und digitalbasierte Lehr- und Lernmethoden werden eingeführt. Zudem werden Schulen bei der Energieversorgung unabhängig gemacht, indem mittels photovoltaischer Stromerzeugung eine eigene Energieproduktion ermöglicht wird.