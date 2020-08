Südkorea verlängert weltweite Reisewarnung bis Mitte September

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die wegen der Covid-19-Ausbreitung verhängte weltweite Reisewarnung um einen weiteren Monat verlängert.Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, die spezielle Reisewarnung für alle Länder und Regionen bis 18. September verlängert zu haben.Die Entscheidung wurde mit der Aufrechterhaltung der Pandemie-Erklärung durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die weltweite Ausbreitung von Covid-19 begründet. Auch seien die Zunahme der Zahl der lokalen sowie eingeschleppten Infektionen in Südkorea, die Reisebeschränkungen in vielen Ländern sowie der Wegfall von Auslandsflügen berücksichtigt worden, hieß es.Die Regierung hatte die spezielle Reisewarnung zum 23. März verhängt und verlängerte nun zum vierten Mal.Wer Auslandsreisen plane, solle diese aufgeben oder verschieben. Wer sich im Ausland befinde, solle auf die Hygieneregeln achten und möglichst zu Hause bleiben, forderte das Ressort.