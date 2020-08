Argentinien zeigt Foto von Nordkoreas Machthaber in Dankesbotschaft für Südkoreas Maskenspende

Photo : KBS News

Das argentinische Außenministerium hat in einer Twittermitteilung über Südkoreas Maskenspende fälschlicherweise ein Foto von Nordkoreas Machthaber veröffentlicht.Das Außenministerium schrieb am Dienstag (Ortszeit) in seinem Twitter-Auftritt, die argentinische Regierung danke der Republik Korea für die Spende von 200.000 Schutzmasken. Dabei wurde jedoch ein Foto von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angehängt.Angesichts der Kritik unter Internetnutzern löschte das Ressort sofort das Bild und erklärte, dass es nicht vom System des Außenministeriums stamme. Nicht das Außenministerium habe das Foto hochgeladen, die Ursache liege anscheinend bei Twitter. Eine Untersuchung sei in Gang, hieß es.Wie verlautete, habe das Ministerium auch der südkoreanischen Botschaft dieselbe Erklärung angeboten.Trotzdem kritisierten lokale Medien und Internetnutzer, dass die Regierung Twitter für ihren Fehler verantwortlich mache.