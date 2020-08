Regierung will Fonds für Investitionen in digitale Unternehmen einrichten

Photo : KBS News

Die Regierung will einen Fonds für Investitionen in bei digitalen Innovationen führende Unternehmen einrichten.Ab diesem Jahr bis 2024 werde ein Fonds für die Intellektualisierung der Industrie mit einem Volumen von 400 Milliarden Won (338 Millionen Dollar) gebildet, um aussichtsreiche Unternehmen zu unterstützen, teilte Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag mit.Die Regierung wolle mit der Datenstandardisierung und der Bearbeitung von Richtlinien für Datentransaktionen auch die Datennutzung institutionell fördern. Auch werde die Ausbildung von Arbeitskräften auf dem Gebiet Künstliche Intelligenz in der Industrie aktiv unterstützt, sagte Hong bei einer Regierungssitzung in Bezug auf eine Strategie für ein innovatives, digitales Wachstum.Nach weiteren Angaben will die Regierung 40 vorrangige Projekte in fünf Bereichen intensiv vorantreiben, damit öffentliche Institutionen die koreanische Version des New Deal unterstützen könnten. Beispielsweise wird die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) ein Projekt für Big Data im Tourismus anstreben, bei dem Informationen im Zusammenhang mit dem Tourismus in Echtzeit und maßgeschneidert privaten Unternehmen und Gebietskörperschaften zur Verfügung gestellt werden.