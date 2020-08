Russische Militärflugzeuge dringen in Südkoreas Luftraumüberwachungszone ein

Photo : YONHAP News

Sechs russische Militärflugzeuge sind in die Luftraumüberwachungszone Südkoreas (KADIZ) im Ostmeer eingedrungen.Nach Angaben eines südkoreanischen Militärvertreters am Donnerstag flogen russische Flugzeuge am Mittwochvormittag etwa 20 Minuten lang entlang einem Teil der KADIZ nahe der Ostküste von Dokdo, wo sich die KADIZ und die entsprechende Zone Japans (JADIZ) überlappen, nach Süden. Anschließend flogen sie in die JADIZ weiter.Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass zwei strategische Bomber vom Typ Tu-95MS auf regelmäßigen Flügen über dem Ostmeer Koreas und der Hochsee im Nordwesten des Pazifiks unterwegs gewesen seien. Der KADIZ-Eintritt erfolgte vermutlich in diesem Prozess.Es wird vermutet, dass insgesamt sechs Militärflugzeuge einschließlich beider Bomber in die KADIZ eintraten. Beobachter betrachten dies als Reaktion auf den Einsatz von sechs strategischen Bombern der US-Armee am Montag in der Nähe Japans.Russland erkennt die Luftraumüberwachungszonen anderer Länder nicht an.