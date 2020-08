Kein Fortschritt bei Südkorea-USA-Gesprächen über Aufteilung der Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea führt Berichten zufolge Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten mit der neuen Leiterin des US-Verhandlungsteams, jedoch ohne Fortschritte.Laut dem Außenministerium in Seoul habe Südkoreas Verhandlungsführer Jeong Eun-bo seit Anfang dieses Monats telefonische und E-Mail-Verhandlungen mit seiner neuen US-Amtskollegin Donna Welton geführt.Berichten zufolge habe Jeong kürzlich ein Telefongespräch mit Welton geführt, die Anfang August offiziell zur neuen Gesandten für Verhandlungen über das Abkommen zur Aufteilung der Verteidigungskosten (Special Measures Agreement) ernannt wurde.Die Einsetzung der neuen Top-Verhandlungsführerin weckte Hoffnung auf neue Impulse in den festgefahrenen Verhandlungen, doch die jüngsten Telefongespräche zwischen Jeong und Welton hätten Berichten zufolge keine Fortschritte gebracht, da die beiden Seiten nur die Unterschiede in ihren Positionen feststellten.Die Verhandlungsführer sollen sich jedoch darauf geeinigt haben, das Problem der Aufteilung der Verteidigungskosten rasch zu lösen.